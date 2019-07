Dolce e Gabbana

''Dolce e Gabbana a Palazzo d'Orleans'', l'invito di Musumeci

Nello Musumeci, ha invitato gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a palazzo d'Orleans per esprimere loro ''la propria gratitudine e l'ammirazione''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2019 - 13:49:42 Letto 381 volte

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha invitato gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a palazzo d’Orleans per esprimere loro “la propria gratitudine e l’ammirazione” per aver contribuito a promuovere con la loro ultima sfilata nella Valle dei Templi l’immagine della Sicilia nel mondo.

Il governatore siciliano ha ringraziato gli stilisti sottolineando come “l’impegno degli amministratori non può che essere improntato al dovere costruire una Sicilia che ponga la bellezza come motore della sua economia. E’ un lavoro lungo, faticoso, che richiederà tempo. Ma può essere accompagnato e reso concreto da crescenti azioni”, come appunto la sfilata di Dolce & Gabbana e il Festival del cinema di Taormina.

L’invito di Musumeci a Dolce e Gabbana “affinché la loro esperienza e determinazione possano essere da esempio e da stimolo per far sì che un giorno non troppo lontano tanti nostri giovani non siano più costretti a emigrare senza avere in tasca un biglietto di ritorno. La meritata fama di Stefano e Domenico li rende nel mondo ambasciatori della Sicilia, di questa straordinaria Isola – ha concluso Musumeci -, amara e bella, non più lamentosa e rassegnata ma che vuole finalmente riscattarsi da tante ingiustizie e guardare al futuro con occhi diversi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!