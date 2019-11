Forum Pensiero Islamico

Domani a Palermo il primo Forum del Pensiero Islamico Europeo

Sabato 23 novembre, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, il primo Forum del Pensiero Islamico Europeo, con la partecipazione dei rappresentanti musulmani di 23 paesi europei.

Si terrà domani mattina, sabato 23 novembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, il primo Forum del Pensiero Islamico Europeo, con la partecipazione dei rappresentanti musulmani di 23 paesi europei. L'iniziativa, che ha il patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Consiglio d'Europa, è promossa dalla COREIS Italiana e da EuLeMa (European Muslim Leaders’ Majlis), il Consiglio Europeo dei Leader Musulmani, con la collaborazione del KAICIID, il Centro per il Dialogo Interculturale e Interreligioso fondato dal Regno dell’Arabia Saudita con sede a Vienna, assieme al Regno di Spagna e con il Vaticano come osservatore permanente. Si inserisce, inoltre, all'interno del secondo incontro internazionale di EuLeMa, coordinato dall'imam Yahya Pallavicini, presidente della COREIS Italiana, e organizzato con il Comune di Palermo. Per l'Amministrazione domani interverrà il sindaco Leoluca Orlando.

