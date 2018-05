criminalità

Domani a Palermo l'incontro ''Oltre le Sbarre'' con l'Ucsi e Maria Falcone

Durante l'incontro sarà oggetto di riflessione il libro che racconta le testimonianze dei killer dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino

Pubblicata il: 28/05/2018

A pochi giorni dal tragico ricordo della strage di Capaci, domani martedì 29 maggio a partire dalle ore 10, presso la sede dell'Ordine dei giornalisti di Palermo si svolgerà l'incontro formativo "La Carta di Milano: il linguaggio dei media. La Speranza Oltre le Sbarre". Nel corso dell'incontro, sarà oggetto di riflessione il libro "La Speranza Oltre le Sbarre", edito da San Paolo e scritto a quattro mani dalla giornalista Rai Abruzzo Angela Trentini e dal teologo sistematico Maurizio Gronchi.

Tra i relatori dell'incontro, organizzato dall'Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) e che sarà moderato proprio dal presidente dell'Ucsi Palermo Michelangelo Nasca, ci saranno anche Maria Falcone, la tesoriera dell'Ordine dei giornalisti Maria Pia Farinella, il consigliere nazionale Ucsi Salvatore di Salvo e il presidente Ucsi Sicilia Domenico Interdonato.

I killer dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino parlano per la prima volta in questo libro-inchiesta che mette a confronto le loro voci con quelle dei parenti delle vittime, e che è arrivato in libreria non a caso il 10 maggio, il giorno successivo alla pubblicazione della lettera dei Vescovi di Sicilia "Convertitevi" con cui si è voluto ricordare l'urlo di Papa Giovanni Paolo II rivolto ai mafiosi che ha squarciato, lo stesso giorno di 25 anni fa, la Valle dei Templi di Agrigento.

Un confronto con i familiari delle vittime che coinvolge e interroga. Non un libro-scoop ma un'inchiesta, che non guarda all'indulgenza ma alla conoscenza degli uomini e dei fenomeni che li hanno resi "mostri" da prima pagina, e che guarda a quel cambiamento culturale necessario perché, come afferma Maria Falcone, "nessuno possa più dire 'Non sapevo che la mafia fosse un male'".

