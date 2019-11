meteo

Domani forti temporali in Sicilia

In Sicilia arriva il maltempo che colpirà la parte orientale.

22/11/2019

In Sicilia arriva il maltempo e già da domani soprattutto nella zona orientale della nostra isola si registreranno forti temporali. Un peggioramento delle condizioni meteo che inizierà da domattina, nella nostra isola non si escludono forti temporali e locali nubifragi e allagamenti, soprattutto nella giornata di domani. Inizialmente il maltempo colpirà la parte orientale, poi gradualmente si concentrerà sul versante occidentale. In sensibile rinforzo anche i venti, di Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 80-90km/h. Maltempo che è legato ad una intensa perturbazione collegata a un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale.

