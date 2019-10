Tratta degli esseri umani

Domani Giornata Europea contro la Tratta degli esseri umani: le iniziative

Il Comune di Palermo ha aderito alle iniziative della Tredicesima Giornata Europea contro la Tratta degli esseri umani.

Il Comune di Palermo, in occasione della Tredicesima Giornata Europea contro la Tratta degli esseri umani, ha aderito alle iniziative organizzate dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, insieme al coordinamento Antitratta "Favour e Loveth" e Casa dei giovani, che si terranno in città nella giornate di domani, del 18 e 19 ottobre, per concludersi domenica 20 a Santa Chiara con la Festa nigeriana.

La manifestazione, che ha il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo, è volta a sensibilizzare e informare la cittadinanza, e i ragazzi della scuole sul grave problema della tratta di esseri umani, in modo da sostenere il lavoro di prevenzione svolto dagli attori che operano nel territorio.

Tra le iniziative in programma, che avranno il via domani alle ore 09.00 presso il l'ex Cinema Edison con i saluti istituzionali da parte del sindaco Leoluca Orlando, si svolgeranno seminari, incontri, dibattiti, testimonianze, un flash mob e la partecipazione di realtà scolastiche aderenti alla rete "La scuola non Tratta". Prevista anche la presenza degli assessori Adham Darawsha e Giuseppe Mattina.

Saranno coinvolti, tra gli altri, operatori e istituzioni impegnati nella lotta al traffico di esseri umani e sarà presente una delegazione proveniente dalla città di Benin City, in Nigeria, guidata dal consulente speciale Anti-tratta del Governo dello Stato di Edo, Comrade Solomon Okoduwa, importanti esponenti del Governo dello Stato di Edo, S. E. la First Lady del Governo di Edo, Betsy Obaseki, e l’onorevole Maria Edeko, membro del Governo dello Stato di Edo, che attualmente ricopre la carica di Commissario per lo Sviluppo Sociale e le Questioni di Genere.

