Domani la ''prima'' del M5S a Palermo

Manifestazione a Palermo domani, 30 maggio, alle 17 in a piazza Verdi, indetta dal Movimento 5 Stelle come "momento di incontro e di informazione per ciò che sta accadendo a livello nazionale". Ci saranno cittadini, attivisti, portavoce di circoscrizione, comunali, regionali e nazionali.

"Non si tratta di una manifestazione di protesta contro nessuno - dichiara Igor Gelarda consigliere comunale del Movimento - Nel difendere le prerogative di tutti, intendiamo dare silenziosa voce anche alle aspettative di quei cittadini che avevano votato e sperato in un governo del cambiamento nel nostro paese. Vogliamo informare e restituire la parola a quanti non credono che il nostro paese possa rimandare scelte importati affidandosi ancora una volta a governi senza maggioranze. Un cambiamento che in questo momento non si è potuto realizzare nonostante rappresenterebbe la volontà della maggior parte degli italiani. Abbiamo chiesto di portare la bandiera dell'Italia perché l'obiettivo del Movimento 5 Stelle è uno solo: il bene dell'Italia e degli italiani".

