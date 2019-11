meteo

Domani maltempo in Sicilia, temporali nel palermitano

Martedì di maltempo in Sicilia con rischio di forti piogge e temporali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2019 - 17:54:13 Letto 395 volte

Martedì di maltempo sull'Italia con rischio di forti piogge e temporali soprattutto su Liguria, settore tirrenico fino alla Campania e nordest. Temporali anche in Sicilia, con temporali nel palermitano. Neve molto abbondante su Alpi e Prealpi con elevato pericolo valanghe.

Queste le previsioni per domani di Meteo Expert secondo cui "l'inizio della settimana prosegue all'insegna del maltempo, con un nuovo peggioramento in arrivo: entro domani l'ennesima perturbazione atlantica, la numero 7 di questo mese, investirà di nuovo il Centro-Nord e la Sardegna, con i fenomeni più intensi ancora una volta in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e al Nord-Est.

Altra neve è prevista sulle Alpi, dove le abbondanti nevicate degli ultimi giorni determinano un elevato pericolo valanghe, fino ad un grado 3 (marcato) o 4 (forte) sulla scala da 1 a 5".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!