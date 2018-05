dona la spesa

Domani raccolta di beni di prima necessità per i poveri in 329 punti vendita Coop

Un gesto semplice, di routine, come quello di fare la spesa può avere un grande valore: il sostegno a chi si trova in difficoltà.

È questo lo spirito della raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa”, promossa da Coop Alleanza 3.0, domani 5 maggio in 329 punti vendita in tutte le aree in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, dove sono coinvolti i 12 negozi presenti. L’iniziativa è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con 377 realtà su tutto il territorio, col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

Il 5 maggio, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno gli shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Queste le Associazioni e gli Enti coinvolti in Sicilia: a Palermo, Caritas Bagheria e Associazione Missione S. Francesco (al Forum), Associazione S. Giovanni Apostolo e Carità S. Annibale (La Torre), Comunità S. Egidio (Bagnasco), Gli Angeli della Notte (Sperlinga), Parrocchia S. Paolo Apostolo (Fante), Associazione Kala (Di Marzo); a Catania Accoglienza e Solidarietà e Soccorso e Fratellanza opereranno alle Zagare, Ancillae Domini, Associazione Insieme e Opus Metris Verbi Dei alle Ginestre, Caritas Diocesana al Katané; a Bronte il Circolo Acli Don Milani, a Milazzo la Hermes onlus e infine, a Ragusa, sarà attiva l’Associazione Volontari del Soccorso S. Croce.

