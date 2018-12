corteo disoccupati

Domani sfilano i disoccupati, caos in vista

La Polizia Municipale informa la cittadinanza che sabato 22 dicembre, alle ore 17 è previsto un corteo di protesta di disoccupati.

Si prevede un sabato all'insegna dei disagi per il centro storico di Palermo. La Polizia municipale ha infatti informato che domani, sabato 22 dicembre, alle ore 17 è previsto un corteo di protesta di disoccupati con concentramento e partenza da piazza Verdi fino a raggiungere piazza Indipendenza, sede della presidenza regionale.

I manifestanti percorreranno via Houel, via Goethe, corso Alberto Amedeo con previsto stazionamento in piazza Indipendenza.

"Agli automobilisti e agli utenti della strada si consigliano percorsi alternativi; le pattuglie della polizia municipale - conclude la nota - seguiranno la manifestazione per evitare disagi e la necessaria assistenza".

