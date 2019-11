Maratona

Domenica 17 la Maratona di Palermo, e la mezza, con 1.800 iscritti

Trentotto sono, al momento, le nazioni straniere rappresentate a Palermo, circa 450 gli stranieri iscritti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2019 - 21:25:27 Letto 358 volte

Venticinque anni di Maratona di Palermo. E anche mezza maratona. La XXV edizione della Maratona di Palermo, organizzata dall’ASD Media@, che si correrà domenica 17 presenta una serie di novità. A cominciare dalla location di partenza e arrivo: dopo sette anni, si lascia lo stadio delle Palme e si torna in via Libertà, nei pressi del Giardino Inglese. Un ritorno al passato ancora più intriso di tradizione.

Maratona di Palermo sempre vicina all’espetto sociale e aggregativo, tra le conferme infatti c’è “La Camminata del Sorriso”, la passeggiata non competitiva, tre chilometri percorsi con il solo spirito aggregativo, ludico e sociale. Percorso nuovo, stesse emozioni e stesso tuffo nell’arte. Gli atleti correranno a fianco del Teatro Massimo, dei Quattro Canti, della Cattedrale, attraverseranno piazza Politeama, il cortile interno del Palazzo dei Normanni, il parco della Favorita, la palazzina Cinese, sfioreranno il mare di Mondello, certificando la bellezza di un percorso forse unico al mondo. Una maratona che anno dopo anno piace sempre più oltre confine, non è un caso, se la pattuglia “estera” cresce di anno in anno.

Trentotto sono, al momento, le nazioni straniere rappresentate a Palermo, circa 450 gli stranieri iscritti. La pattuglia più numerosa è quella francese (88 atleti al via). Presenti atleti di Germania, Olanda, Austria, Belgio, Polonia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Correranno a Palermo anche podisti della Moldavia, del Messico e del Sudafrica. Buona anche la presenza di atleti che arriveranno da oltre lo Stretto. Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, le regioni con più atleti presenti. Palermo, Trapani e Milano le province più rappresentate.

Numeri in crescita certificati da 1.800 presenze tra maratona e mezza maratona. I top in gara: Torna a Palermo Hosea Kimeli Kisorio, il keniano vincitore delle ultime due edizioni e nel suo palmares vanta anche un secondo posto; in questo 2019 dovrà però vedersela con altri due suoi connazionali che in base al loro curriculum vengono dati per favoriti Wilfred Korir e Kenneth Kemboi Rotich. In campo femminile sfida Kenia-Etiopia con Gladys Chepngetich e Hirut Beyene Guangual. Tra gli italiani in gara, il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) che la maratona di Palermo l’ha vinta nel 2015. Per quanto riguarda la mezza “occhio” a Mohamed Idrissi vincitore nel 2015 e nel 2018 e Annalisa Di Carlo.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia Unicredit: “UniCredit crede nell’importanza di essere partner di eventi che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio ed è in questa direzione che va il nostro supporto alla Maratona di Palermo dal momento che riesce a valorizzare il legame tra sport, arte e cultura. Penso che poche maratone al mondo possano vantare un percorso così suggestivo all’interno di uno dei centri storici più affascinanti, consentendo agli atleti di attraversare alcuni siti del percorso Arabo-Normanno della città di Palermo oltre che la borgata marinara di Mondello”.

Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana: “Oggi più che mai sono contento di prendere parte alla presentazione della Maratona di Palermo che meglio rappresenta quello che la città può offrire come sport, arte e cultura. Un patrimonio che i turisti continuano sempre più ad apprezzare anche grazie a tutta una serie di iniziative da quelle sportive a quelle prettamente culturali come “Le vie dei tesori” manifestazione itinerante alla scoperta dell’arte, della tradizione e della cultura del capoluogo siciliano”.

Fabio Giambrone, vice sindaco di Palermo: “Una promozione del territorio, una vetrina per la città con tanti atleti ma anche turisti che vengono a correre la maratona e al tempo stesso ad ammirare le bellezze della nostra città. Una Palermo sempre più votata allo sport, a novembre riaprirà il Velodromo, mentre terminati i lavori di restauro e del rifacimento della pista, lo stadio delle Palme Vito Schifani tornerà ad essere fruibile dalla fine del mese di dicembre”.

Salvatore Gebbia, vice presidente ASD Media@: “Un traguardo importante per la Maratona di Palermo ma anche un trampolino di lancio per continuare a crescere. C’è bisogno di programmazione e promozione, noi in questo senso ce la mettiamo tutta, ma abbiamo bisogno di una mano di sostegno. Quest’anno la maratona si riappropria della città con un percorso diverso ed una partenza e arrivo nel salotto buono di città. I numeri sono in crescita, atleti da 38 nazioni ci hanno scelto per correre la loro maratona il prossimo 17 novembre e per noi questo è motivo di vanto. Grazie a tutti, agli uffici comunali, alla Polizia Municipale (impegnatissima il giorno della gara n.d.r.) e agli sponsor”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!