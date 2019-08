meteo

Domenica a mare? No, tempo instabile

Inizio di settembre all'insegna del maltempo.

30/08/2019

Per adesso caldo e sole, ma da domenica tornerà la pioggia su tutta la nostra regione. Sarà quindi un inizio di settembre all'insegna del maltempo a causa di due perturbazioni che investiranno l'Italia tra domani e lunedì. Le temperature, tuttavia, sono destinate a mantenersi al di sopra della norma anche all'inizio del mese: un caldo non intenso, ma spesso afoso e con il termometro anche oltre i 30 gradi. In particolare le temperature massime potranno arrivare sabato a 32-33 gradi.

Insomma la pioggia bagnerà la nostra regione per un paio di giorni soprattutto domenica ma le temperature non si abbasseranno più di tanto. Piogge che con ogni probabilità arriveranno in maniera intensa nel pomeriggio proprio di domenica, a causa soprattutto di una perturbazione che si formerà tra l'entroterra algerino e il Mediterraneo occidentale per poi risalire sabato verso la Sardegna e tra domenica e lunedì verso il Centro-Sud e la Sicilia. Aumenterà prevalentemente l’umidità anche nelle zone interne della Sicilia, ma principalmente nei centri urbani come Palermo, Catania e Messina.

