Domenica la Decima edizione ''Premio Palermo Danza 2023'': saranno presenti Giuliano Peparini, Garrison Rochelle e Jean Sebastien Colau

Quest'anno si svolgerà nell'intera giornata di domenica 16 aprile presso il Teatro Golden di Palermo che vedrà protagonisti oltre 1000 ballerini per ogni fascia d'età, dalla mattina alla sera.

Premio Palermo Danza è la più grande manifestazione del Sud Italia, dedicata alla danza in tutte le sue diversità, culture ed espressioni, danza vista come arte a 360°.

Da un’ idea di Christian Carapezza e Deborah Serina, nel 2012 viene istituito il Premio Palermo Danza, un omaggio a chi tiene alto il nome della danza regionale e nazionale. Sarà protagonista la danza nelle sue più belle e nobili espressioni e appartenenze culturali, danza come manifestazione di un popolo ma anche danza come trasformazione e massima espressione individuale.

Premio Palermo Danza è rivolto esclusivamente a gruppi e compagnie di danza, senza alcuna esclusione. Non è una gara o competizione ma, è un riconoscimento ed una vetrina per chi mette amore, passione e dedizione per una tra le arti più belle e nobili, ovvero un vero e proprio premio dedicato alla danza. La kermesse ha lo scopo di permettere, a chi ama la danza, di poterla esprimere in ogni stile: dal classico al moderno, dal contemporaneo all’ hip hop, dal tango al flamenco, dalla danza sportiva a quella storica, dalla circense alla teatrale, dalla danza orientale a quella popolare, dalle danze africane a quelle equatoriali, dalla capoeira a quelle caraibiche, nonché la danza in tutte le sue nuove fusioni e sperimentazioni contemporanee.

Ospite tanto atteso per questa decima edizione è la presenza del coreografo e regista internazionale Giuliano Peparini noto al pubblico italiano per la sua presenza come direttore artistico al serale di “Amici” di Canale 5 che, per l’occasione terrà anche una importante masterclass a porte chiuse sabato 15 aprile presso il Palamangano di Palermo.

Un’altra bella notizia è il ritorno sul palco come co-conduttore e special guest dell’evento il famoso coreografo e amato ex insegnante della trasmissione “Amici” Garrison Rochelle, pronto a consegnare prestigiose borse di studio per diversi concorsi e stage nazionali ed internazionali oltre a supportare con la sua simpatia ed empatia tutti i partecipanti dell’ evento.

Accogliamo con la sua preziosa presenza, il Direttore del Corpo di Ballo della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo, già Étoile, Coreografo e Maître de Ballet internazionale, Jean Sebastien Colau, al quale facciamo i nostri più sinceri ringraziamenti augurandogli di continuare a portare in alto il nome della danza e di tutti i suoi tersicorei palermitani. Oltre a mostrargli le giovani promesse del nostro territorio, gli sarà conferita una targa di riconoscimento per il suo celere e proficuo lavoro artistico e gestionale di uno dei quattro Corpi di Ballo presenti in Italia.

Anche quest’anno all’interno del teatro vi sarà un’ area riservata a tutti i ballerini e i loro insegnanti, dove la giornalista Alessandra Costanza si occuperà delle interviste dei premiati 2023, per la trasmissione “Premio Palermo Danza”, in onda con uno speciale per la Tv nei giorni a seguire e sui vari social. A presentare questa decima edizione del Premio Palermo Danza si intervalleranno sul palco tre bravi e carismatici conduttori: lo showman Ernesto Trapanese, la conduttrice radiofonica Barbara Lipari e per la prima volta in questa kermesse il valente Mimmo Patti.

Premio Palermo Danza è una produzione Studio Trentasei Eventi & Produzioni, sotto l’attenta direzione artistica e organizzativa di Christian Carapezza.

