Palermo delle donne

Domenica manifestazione ''rosa'' a Montepellegrino

Acchianata a Santa Rosalia domenica 9 giugno a conclusione della manifestazione ''Palermo delle donne''.

Acchianata a Santa Rosalia domenica 9 giugno, alle ore 9, a conclusione della manifestazione "Palermo delle donne", realizzata anche in collaborazione con Confcommercio Palermo. “L’Acchianata è donna” sarà presentata martedì 4 giugno, alle ore 10, nella sede di Confcommercio Palermo (via E. Amari 11). L’evento è promosso e organizzato da Confcommercio Palermo, con il patrocinio del comune di Palermo e la partecipazione dell’assessorato comunale alla Scuola, dell’I.C. Mattarella-Bonagia, dell’A.S.C. Attività Sportive Confederate, USR Sicilia Ambito Palermo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Saranno presenti la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, il rettore del santuario don Gaetano Ceravolo, l’assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano, la direttrice dell’ dell’I.C. Mattarella-Bonagia Enza Muratore, l’ideatrice di PALERMO DELLE DONNE Stefania Morici, e il presidente di A.S.C. Fabio Gioia. PALERMO DELLE DONNE nasce con il supporto di Ars, Fondazione Federico II, Comune di Palermo, ConfCommercio Palermo.

