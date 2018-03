Tv2000

Domenica su Tv2000 una puntata su Palermo

Domenica 25 su Tv2000 - visibile sui canali 28 del digitale terrestre, 18 tiv¨sat, oppure 140 di Sky - andrÓ in onda una puntata di "Capoluoghi d'Italia" dedicata a Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2018 - 09:43:56 Letto 366 volte

Domenica 25 su Tv2000 - visibile sui canali 28 del digitale terrestre, 18 tivùsat, oppure 140 di Sky - andrà in onda una puntata di "Capoluoghi d'Italia" dedicata a Palermo, alle 12.15 con una sintesi di 28 minuti, poi alle 19.00 con la versione integrale di 50 minuti.

Nel corso della registrazione del programma, gli autori, hanno incontrato il sindaco Leoluca Orlando, l'arcivescovo Corrado Lorefice, il sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone e l'artista, nonché cittadino onorario, Michelangelo Pistoletto.

“I racconti – dice Mario Pladicini - svelano tutte le positività e le variegate bellezze di questa città che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione uno dei suoi punti di forza.

Abbiamo visitato il centro storico, la cattedrale, il convento di Santa Maria di Gesù, il teatro Massimo, l'itinerario Arabo-Normanno, riconosciuto nel 2015 come Patrimonio dell'Umanità, e con magnifiche riprese dall'alto scopriamo una Palermo più bella che mai.

Tra i molti argomenti si parla della sala delle Lapidi, con le più recenti dedicate a chi ha lottato per la legalità contro la mafia. Inoltre si evidenzia la forte devozione che la cittadinanza nutre per Santa Rosalia. Viene raccontata anche la profonda vicenda legata a San Benedetto il Moro”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!