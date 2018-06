inaugurazione

Don Ciotti a Enna il 12 giugno per inaugurare il nuovo presidio Libera

Il fondatore e presidente dell'associazione parlerà alla cittadinanza ennese e inaugurerà il nuovo polo intitolato a Patrizia Scifo, vittima innocente di mafia nel 1983

Domani martedì 12 giugno sarà inaugurato a Enna il "Presidio Libera Enna" intitolato a Patrizia Scifo, vittima innocente della mafia, scomparsa da Niscemi il 17 giugno del 1983. Appuntamento dalla doppia importanza, per la presenza della famiglia Scifo, ma anche perché sarà don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, a parlare alla cittadinanza ennese alle 17 a Palazzo Chiaramonte, in piazza Vittorio Emanuele.

Ad accogliere don Ciotti i ragazzi del “Progetto 360”, che anima un centro aggregativo per i giovani della città organizzando eventi di ogni genere, con lo scopo primario di donare alle nuove generazioni ennesi una visione ampia della società in cui viviamo. Subito dopo ci si sposterà nella sala Cerere per dare il via al pomeriggio di riflessioni.

Alle 19 poi il momento clou dell'evento: negli spazi del Centro Atlantis - coworking associativo in via Civiltà del Lavoro, a Enna Bassa - sarà inaugurato il "Presidio Libera Enna". E prima di concludere il pomeriggio con l’intervista a don Luigi Ciotti da parte dell’emittente radiofonica Bedda Radio, i ragazzi dell’associazione “Terra Matta” inaugureranno la “botte della memoria”: progetto singolare di BarrelBook, che prevede la collocazione di punti di "bookcrossing" per lo scambio di libri da riporre e prelevare in vecchie botti, riciclate e restaurate con cura dai soci, dislocate in vari luoghi della città affinché siano fruibili a tutti i cittadini.

Oggi le botti sono tre; la quarta verrà inaugurata proprio martedì 12 giugno e sarà quella “della memoria”, realizzata in collaborazione con il presidio di Libera Enna “Patrizia Scifo”. La botte sarà dedicata a tutte le vittime innocenti di mafia e, come specifica BarrelBook, "servirà a tener viva la memoria di quelle persone che sono state d’esempio, hanno sofferto e lottato contro il fenomeno mafioso e le cui storie saranno narrate nei testi in essa contenuti".

Un momento solenne che sancirà un lavoro che ha avuto inizio da tempo e che vede in campo una grande sinergia di intenti. E che già al Centro Atlantis trova una serie di realtà presenti e attivamente impegnate come GioSeF, Sol Cgil (Sportello orienta Lavoro Cgil), Terra Matta, ANPI, Bedda Radio e Apicoltori.

"L’ idea di base – spiegano il referente provinciale di Libera, Vittorio Avveduto, e la responsabile del neonato presidio, Margherita Lazzara - è quella di dare a Don Luigi Ciotti la possibilità di conoscere il territorio ennese attraverso le associazioni che operano nel territorio e che sono entrate a far parte della rete di Libera. Da qui nasce l’idea di creare dei momenti in cui i protagonisti diventeranno le associazioni. Questo nuovo presidio apre nuovi orizzonti e ci dà modo di guardare ancora più lontano".

