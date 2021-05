5 per mille

Dona il 5 per mille all'associazione Giovani Volontari Italiani Onlus per il progetto ''Insieme per la tua salute''

Giovani Volontari Italiani Onlus è un'associazione senza scopo di lucro che nasce dalla voglia di combattere la povertà in tutte le sue forme.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2021 - 09:20:00 Letto 373 volte

Giovani Volontari Italiani Onlus è un’associazione senza scopo di lucro che nasce dalla voglia di combattere la povertà in tutte le sue forme.

La salute è il nostro bene più prezioso! Troppi concittadini, a causa della crisi economica, sono costretti a rinviare esami o visite specialistiche importanti non avendo risorse economiche sufficienti per accedere alla sanità privata e non potendo attendere le liste d'attesa di quella pubblica!

La nostra associazione, da sempre sensibile alla lotta per i diritti civili e sociali, ha stipulato una convenzione con “Pa.Ma.Fi.R." ed altri medici specialisti privati per offrire gratuitamente ed in tempi rapidissimi prestazioni mediche e diagnostiche a titolo assolutamente gratuito per le persone meno abbienti (ISEE sotto i 9.000 Euro) che non possono permettersi i costi della sanità privata o le lunghe liste d'attesa di quella pubblica.

Grazie a questa convenzione, tutte le donazioni pervenute dal vostro 5x1000 negli scorsi anni sono già utilizzate dall'associazione per pagare prestazioni mediche e diagnostiche per conto ed a beneficio di quanti non sono nelle condizioni di accedere a cure mediche necessarie per la propria salute!

Con la prossima dichiarazione dei redditi potrai devolvere alla nostra associazione il tuo 5x1000 semplicemente firmando la casella “sostegno al volontariato” e scrivendo il nostro

CODICE FISCALE 97295980821

Donare il 5x1000 è assolutamente gratuito e non alternativo all’8 x mille alle confessioni religiose.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!