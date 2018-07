donazione

Donati due apparecchi elettromedicali all'ospedale Cervello

L'Associazione ''Un sorriso per Claudio'' ha consegnato i dispositivi di monitoraggio dei parametri vitali al reparto di pediatria

L'ospedale Cervello di Palermo sta vivendo un "periodo fortunato", e continua a essere destinatario di importanti donazioni. Stavolta è il turno di nuovi apparecchi elettromedicali per l’unità operativa di pediatria, donati dall’Associazione “Un sorriso per Claudio”. Il reparto diretto da Nicola Cassata ha ricevuto due presidi necessari al monitoraggio dei parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno). I due dispositivi sono destinati a bambini affetti da patologie cardio-respiratorie o sottoposti a sedazione profonda e anestesia, durante il loro trasporto dal reparto verso altri servizi intra-ospedalieri.

La cerimonia di consegna si è svolta nella ludoteca del reparto di pediatria alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione “Un sorriso per Claudio”, degli operatori del reparto, di rappresentanti della direzione sanitaria, genitori di bambini degenti, insegnanti del servizio “Scuola in Ospedale”, operatori psicologi del servizio C.e.s.i.p.p.u.o., rappresentanti del Comitato consultivo aziendale e gli studenti di due classi dell’Istituto Ipsia Ascione che nelle prossime settimane saranno impegnati in attività di Alternanza scuola-lavoro nei reparti pediatrici del Cervello.

L’iniziativa è stata promossa dal Servizio Educazione alla salute, coordinato dal dottor Salvatore Siciliano. “Questa donazione - hanno sottolineato i rappresentanti di "Un sorriso per Claudio" - concretizza la volontà dell’Associazione di essere presente e di supportare le necessità quotidiane dei bambini e delle famiglie ospiti del reparto di pediatria, e di essere nel contempo al fianco degli operatori della stessa per garantire la qualità del servizio sanitario offerto”.

