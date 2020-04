donazioni

Donazione alla Caritas da parte della Associazione del Corpo consolare di Palermo

L'Associazione del Corpo Consolare di Palermo ha nei giorni scorsi provveduto ad effettuare una considerevole donazione alla Cartitas diocesana.

L'Associazione del Corpo Consolare di Palermo ha nei giorni scorsi provveduto ad effettuare una considerevole donazione alla Cartitas diocesana finalizzata all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie in situazione di grave disagio economico. il Sindaco Leoluca Orlando ha espresso il sentito ringraziamento della Città alla Associazione della Rappresentanza Consolare cittadina per la sensibilità dimostrata e per il comune impegno teso al fattivo aiuto verso coloro i quali, a seguito della attuale crisi sanitaria, hanno visto aumentare le loro difficoltà quotidiane. Analogo ringraziamento è stato espresso alla Caritas per la collaborazione.

