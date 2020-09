Donazione del sangue

Donazione del sangue, anche il Comune di Palermo aderisce alla campagna nazionale

Il Comune di Palermo aderisce alla campagna nazionale per la promozione della donazione del sangue.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2020 - 12:20:21 Letto 387 volte

Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze.



Possono donare sangue tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. L’importante, per preservare la salute del ricevente è essere in buona salute e non avere abitudini di vita a rischio.

Sono molti i posti dove si può donare il sangue, a cominciare dai Servizi trasfusionali degli ospedali alle autoemoteche che vanno nei licei, università, parrocchie, comunità. Molte persone donano il sangue nei pulmini adibiti alla raccolta nei posti di lavoro.

"La donazione del sangue - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - come quella del midollo sono, come ogni donazione, degli atti di amore. Atti di amore per la vita, atti di amore disinteressato perché il donatore non conosce quasi mai direttamente chi beneficerà del suo gesto.

La Sicilia ha tantissimi donatori di sangue e tantissime realtà pubbliche e private che con grande professionalità promuovono e gestiscono le donazioni e la raccolta del sangue.

Ma questo non basta e ciclicamente si ripetono periodi di grave carenza delle scorte, che possono mettere a rischio la salute e anche la vita di nostri concittadini, amici, parenti.

Per questo l'Amministrazione comunale ha accolto l'invito ad aderire alla campagna, con la speranza che siano in tanti a rispondere all'appello".

Tutte le informazioni utili cliccando qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!