''Donne in volo'', il racconto di cinque protagoniste dell'aeronautica

Bagheria. In occasione dell'8 marzo conferenza di BCsicilia su ''Donne in volo'', il racconto di cinque protagoniste dell'aeronautica.

05/03/2019

Il racconto di cinque donne straordinarie per conoscere l’affascinante mondo del volo aereo. In occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo 2019 alle ore 16,30, organizzata dalla sede di BCsicilia di Bagheria con il patrocinio del Comune, si terrà una conferenza dal titolo “Donne in volo”. L’iniziativa, si svolgerà presso il Museo Guttuso di Villa Cattolica sulla S.S.113. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di Bagheria, di Romina Aiello, Assessore comunale alla cultura di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di Valeria Cangelosi, Primo Dirigente Pilota Polizia di Stato, Serena Cascino, Docente di Scienze della Navigazione, Annalisa Ciavolino, Controllore di volo, Nadia Pedrazzi, Commissario Capo tecnico Polizia di Stato, Gaia Villani, Ex Primo Ufficiale Alitalia.

Le cinque protagoniste:

Valeria Cangelosi è laureata in giurisprudenza ed ha conseguito un master di secondo livello in sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale. E’ entrata nella Polizia di Stato nel 1988 come Vice Commissario e al termine del corso è stata assegnata alla Scuola di Polizia di Bolzano. Nel 1992 è la seconda donna a conseguire il brevetto di pilota di elicottero presso il 72° Stormo dell'Aeronautica Militare di Frosinone. Viene assegnata al III Reparto Volo di Bologna e, dopo le stragi di mafia nel 1994, arriva al IV Reparto Volo di Palermo. È responsabile della Sicurezza del Volo del Reparto che dirige dal 2010. È sposata con un collega di corso, Dirigente dell’XI Reparto Mobile di Palermo.

Serena Cascino è nata a Palermo nel 1976. Laureata in ingegneria Aeronautica con orientamento Fluido dinamico, aggiunge al corso di laurea il Diploma di Perito Aeronautico - Progetto Alfa e consegue l'abilitazione Speciale in Traffico Aereo ed Esercitazioni. È stata docente di Navigazione Aerea, in Traffico Aereo ed Esercitazioni. Oggi ricopre la carica di Docente in Scienze della Navigazione, Struttura e Conduzione del Mezzo Aereo, presso l’I.T.T.L. “Gioeni Trabia” a Palermo.

Annalisa Ciavolino diplomata a Napoli al liceo linguistico nel 2000, è controllore di volo presso il centro aeroportuale di Palermo dal 2003, secondo le sue qualifiche di controllore di torre e controllore radar di avvicinamento. Abilitata anche presso la torre di Pantelleria, ha lavorato facendo parte dello staff della direzione sia del C.A. di Palermo che presso l’aeroporto di Pontecagnano. Sposata dal 2013 con un collega è mamma di due bambine di 4 e 3 anni.

Nadia Pedrazzi, è laureata in ingegneria gestionale ed ha conseguito un master di secondo livello in ingegneria gestionale per le pubbliche amministrazioni. E' entrata nella Polizia di Stato nel 1999 come Agente ed è stata assegnata prima alla Questura di Catania e poi alla Questura ed alla Polizia Scientifica di Palermo. Nel 2011 vince il concorso per ingegnere nella Polizia di Stato e viene assegnata a Roma e dal 2015 al IV Reparto Volo di Palermo dove ricopre l'incarico di Direttore della Sezione Tecnica ed è quindi responsabile della manutenzione degli elicotteri del Reparto Volo. È la mamma di bellissimo bimbo di due anni che si chiama Luca Ettore.

Gaia Villani è nata a Palermo nel 1967. Inizia il suo percorso lavorativo come commercialista. Per puro piacere nel 1997 consegue il brevetto di pilota privato all'aeroporto di Boccadifalco, dove il nonno volava con la Regia Aeronautica nel 1932. Catapultata in quello che sentiva essere il suo mondo, la passione ha preso il sopravvento facendola ritornare al “grande sogno” che l'aveva accompagnata sin da bambina: volare. Ha cominciato così a studiare per diventare pilota professionista, negli Stati Uniti per un paio di anni e poi in Italia. Ha lavorato in diverse compagnie, gli ultimi 10 anni in Alitalia. Un problema di salute, mette fine due anni fa alla sua carriera di pilota di linea. Con 20 anni di lavoro come pilota di linea e 10.000 ore di volo su boeing 737 e airbus 320, oggi si dedica con grande passione ad insegnare nei corsi professionali in aula e al simulatore di volo, ai ragazzi che vogliono diventare piloti.

