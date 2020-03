coronavirus

''Doposcuola antivirus'', gruppo Facebook per aiutare gli studenti nei compiti a casa

Si chiama “doposcuola antivirus” ed è un gruppo creato su Facebook da alcuni genitori palermitani che si stanno ponendo il problema di come potere aiutare nel migliore dei modi i ragazzi che, gioco forza, devono studiare a casa in questo periodo di assenza forzata dalla scuola.

Un gruppo al quale stanno già aderendo in tanti, professori in pensione, in servizio, ma semplici cittadini, desiderosi di impiegare utilmente il tanto tempo libero a loro disposizione.

“Abbiamo creato questo gruppo – spiegano i promotori – per offrire una concreta mano di aiuto agli studenti di tutta Italia, dando la possibilità di approfondire le lezioni on line e ritrovarsi vicino chi può aiutarli a superare eventuali difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati. Questo anche in virtù del fatto che non possono neanche frequentare il doposcuola. Un gruppo in cui i ragazzi possono chiedere consigli o chiarimenti su un esercizio che non si sa risolvere, su una frase che non si riesce a tradurre correttamente, ricevendo in tempo reale risposta da coloro che hanno aderito”.

L’invito è, dunque, rivolto a tutti coloro i quali vogliono rendersi utili e utilizzare proficuamente, in favore degli altri parte, il tempo a disposizione.

Per aderire, basta collegarsi all’indirizzo Facebook https://www.facebook.com/groups/498785091005315/ e entrare a fare parte di una grande famiglia nella quale ognuno mette a disposizione il proprio sapere per costruire percorsi di condivisione e solidarietà. Scontato dire che la partecipazione per chiunque è gratuita.

