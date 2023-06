Gigi D'Alessio a Palermo

''Dove c'è il sole tour'', Gigi D'Alessio triplica le date dei concerti a Palermo

Gigi D'Alessio triplica le date di ''Dove c'è il sole tour'' a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2023 - 00:11:00 Letto 736 volte

Reduce dal successo di “Gigi – Uno come te - Ancora insieme”, che ha fatto registrare 5 sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli e grandi ascolti per lo show con tantissimi ospiti eccezionali trasmesso su Rai1, Gigi D’Alessio annuncia due nuove date di “Dove c’è il sole tour”: il 23 luglio sarà all’Alpàa Festival di Varallo Sesia (VC), mentre triplicano i concerti a Palermo con il live del 17 agosto che va ad aggiungersi a quelli già in programma per il 18 e 19 agosto al Teatro di Verdura. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I concerti si aggiungono al fitto calendario di Gigi, che ha preso il via con i 5 straordinari show di "GIGI - UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, e terminerà con lo speciale appuntamento in programma il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!