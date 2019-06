intitolazione strade

Due strade di Palermo intitolate a Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono

Cerimonie di intitolazione delle vie Volpino e Spinone, nel quartiere Bonagia, a Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono.

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina alle cerimonie di intitolazione delle vie Volpino e Spinone, nel quartiere Bonagia, a Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono.

I due, dirigenti sindacali della Cgil e militanti del PCI, impegnati nella lotta per la distribuzione delle terre incolte dei grandi feudi, rimasero uccisi, la sera del 22 giugno 1947, per mano della banda Giuliano in quella che poi prese il nome di strage di Partinico.

Alle cerimonie erano presenti, tra gli altri, anche il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Nicola Morra, il segretario generale Cgil Palermo, Enzo Campo, e i familiari di Casarrubea e Lo Iacono.

"Continua un'importante azione di memoria e doveroso ricordo di chi, in anni durissimi di scontri per la libertà e la democrazia, si oppose alla mafia e ai suoi danti causa - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando -. Ancora grazie alla CGIL che, con l'importante supporto della Commissione Toponomastica del Comune, sta contribuendo in modo decisivo a restituire un importante pezzo della storia e della lotta di liberazione della Sicilia".

