E' la Domenica della Palme, la messa del Papa in streaming. Ecco dove seguirla

Papa Francesco celebrerà oggi, per la prima volta in streaming, la messa della Domenica delle Palme da una San Pietro senza fedeli per l’emergenza Coronavirus.

La messa di oggi potrà essere seguita a partire dalle ore 11 in streaming sul sito del Vaticano oppure su Rai Uno.

Sul portale della Santa Sede è disponibile anche il libretto della celebrazione. Le letture e le preghiere dovrebbero essere pronunciate solo in italiano evitando l'alternarsi di lettori in altre lingue che normalmente caratterizza le grandi celebrazioni in Vaticano.

Nonostante il numero ristretto di persone che potranno essere presenti in basilica, considerate le prescrizioni contro il contagio, la celebrazione non dovrebbe essere molto diversa da quella degli anni passati, e sono previsti alcune parti della messa cantate.

