È morta Bice Mortillaro Salatiello: una vita spesa a difendere i diritti delle donne

╚ morta Bice Mortillaro Salatiello: una vita spesa a difendere i diritti delle donne

Bice Mortillaro Salatiello, grande protagonista del cambio culturale della nostra cittÓ e della promozione in tutti i quartieri e ambienti della Cultura dei diritti. Il cordoglio del sindaco Orlando.

È morta questa mattina all'età di novanta anni, Bice Mortillaro Salatiello, geniale scrittrice, ricercatrice storica, pioniera del sociale e donna di altissimi ideali femministi. Autrice di libri sull'emancipazione delle donne, tre anni fa per l'editore Navarra aveva scritto anche la storia della sua famiglia ("Da Garibaldi a Che Guevara"). “E’ stata lucida fino alla fine – dice la figlia Patrizia – anche se la malattia l’aveva fatta chiudere nel silenzio”. L’ultimo saluto, laico, domani nella sua casa in via Gabriele D’Annunzio 52.

E' stata storica Presidente dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme.

“Bice è una donna che ha fatto la storia della lotta per i diritti nella nostra città, sempre e instancabilmente al fianco delle donne, delle bambine e dei bambini, di chi, vivendo nelle periferie e nei quartieri popolari, veniva tenuto ai margini del vivere civile. Protagonista, con le donne del digiuno, della rivolta delle Palermitane contro la violenza mafiosa”. Lo scrive su Facebook l'associazione "Laboratorio Zen Insieme".

Il cordoglio dell'Associazione Laboratorio Zen Insieme:

"La comunità dello Zen tutta, ricorda con affetto e devozione Bice e si stringe attorno ai suoi familiari, con la promessa di continuare sempre, con lo stesso impegno e la stessa determinazione, la strada da lei intrapresa".

Il cordoglio del sindaco Leoluca Orlando:

"Con grande dolore ho appreso la notizia della morte di Bice Salatiello, grande protagonista del cambio culturale della nostra città e della promozione in tutti i quartieri e ambienti della Cultura dei diritti. Alla famiglia vanno le mie condoglienze, unitamente a quelle dell'intera Amministrazione comunale e della città di Palermo".

