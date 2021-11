E Tu splendi invece

''E Tu splendi invece'', Ferrandelli lancia il percorso di idee e progetti per Palermo

Fabrizio Ferrandelli presenta l''iniziativa - non partitica, ma di dibattito civico per proporre idee e progetti per Palermo.

24/11/2021

Si terrà venerdì 26 novembre, a partire dalle ore 15, a Palermo, nella sala “Francesco Florio” di Palazzo Forcella De Seta al Foro Umberto I, 21, l’appuntamento E Tu splendi invece - idee e progetti per Palermo, promosso da Fabrizio Ferrandelli, componente del consiglio nazionale Anci.



“Palermo deve tornare a splendere. Per questo bisogna procedere secondo tre stadi successivi: partire dall’analisi di cosa é andato storto in questi anni, ascoltare i palermitani, toccare con mano i problemi. Poi proporre soluzioni in un programma partecipato e condiviso da offrire come contribuito al dibattito pubblico. Metto a disposizione tutta la mia energia, le mie relazioni e le mie risorse per contribuire alla nascita una stagione che riparta dai diritti ai palermitani e dia dignità a Palermo. Un percorso aperto al contributo di tutte le forze positive di Palermo che partano dal riconoscere i punti di forza ma anche gli errori di questi ultimi anni. Da lì si può ripartire e ricucire il tessuto socio-economico con un metodo comune”.



Così, Fabrizio Ferrandelli presenta l’iniziativa - non partitica, ma di dibattito civico - che aprirà con in intervento introduttivo e che vedrà un parterre di assoluta eccellenza: Benedetto della Vedova, sottosegretario agli Affari esteri; Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi; Roberto Bernabó, vice direttore del Sole 24 Ore; Patrizia Di Dio, vice presidente nazionale Confcommercio; Riccardo Di Stefano, presidente nazionale Confindustria giovani; Chiara Campione, project leader Greenpeace; Massimiliano Miconi, presidente Ance Palermo. A moderare gli interventi Francesco Piccinini, già direttore di FanPage e, da pochi mesi, direttore di Deepinto.



A questo appuntamento ne seguiranno altri tematici, promossi dallo stesso Ferrandelli.



L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fabrizio Ferrandelli.

