We want you

Ecco le idee per i giovani imprenditori, presentato ''we want you''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2018 - 14:26:07 Letto 347 volte

“We want you” è l’iniziativa, presentata oggi, alla Camera di Commercio, promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Confindustria e Ance - rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi - che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che si svolgerà venerdì 4 maggio a Palermo, a Villa Igiea, a partire dalle 16. E’ la prima collaborazione tra i gruppi dei giovani imprenditori maggiormente rappresentativi in Sicilia-Confcommercio, Confindustria ed Ance - e si pone l’obiettivo di stimolare la creazione di attività innovative.

La giornata punta ad approfondire le maggiori tematiche legate all’imprenditorialità giovanile stimolando la nuova creazione di attività innovative. Tale processo risulta fondamentale per il tessuto economico siciliano e per quanti decidono di dedicarsi alle proprie idee a tempo pieno per cercare di trasformarle in progetti concreti. Durante lo svolgimento dei lavori ci saranno testimonianze di spicco di imprenditori che sono riusciti a far diventare le proprie idee delle vere e proprie imprese di successo di livello internazionale, ma ci sarà anche spazio ad autorevoli interventi istituzionali che avranno lo scopo di indirizzare coloro che hanno deciso di essere imprenditori restando al Sud.

