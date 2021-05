Ecomostro

Ecomostro di via Tiro a Segno, Randazzo: ''Passi in avanti per l'abbattimento''

Piena disponibilitā dell'amministrazione comunale per l'abbattimento dell'immobile di Via Tiro a Segno nei prossimi mesi ed entro la fine del 2021.

24/05/2021

"Insieme al deputato nazionale Adriano Varrica e il consigliere di circoscrizione Pasquale Tusa abbiamo chiesto alla amministrazione comunale di inserire all’interno del Progetto per riqualificazione della Foce del Fiume Oreto anche la riqualificazione dell’area di via Tiro a Segno dove attualmente insiste il rudere scheletro in cemento armato.

Proseguono intanto i confronti con il ViceSindaco Fabio Giambrone e l’Assessore Maria Prestigiacomo. Grazie all’interessamento del ViceSindaco la struttura del COIME ha dato piena disponibilità per l’abbattimento dell’immobile di Via Tiro a Segno e la messa in sicurezza dell’area nei prossimi mesi ed entro la fine del 2021". Così Antonino Randazzo, Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle.

