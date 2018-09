Eletti Miss & Mister città di Palermo

Eletti Miss & Mister città di Palermo 2018: Sono Roberta Riccobono e Andrea Ficcadenti

L'elezione è avvenuta domenica sera, presso l'Anfiteatro Villa A Mare di Terrasini in provincia di Palermo. Più di 80 concorrenti si sono sfidati durante le varie tappe estive...

E’ la dicianovenne di Bagheria Roberta Riccobono la nuova Miss Città di Palermo 2018. Diplomata a liceo artistico con la passione per l’arte, la moda, lo spettacolo e soprattutto la fotografia. Il suo grande sogno è entrare nel mondo della tv e del cinema. Ama sfilare e le piacerebbe diventare anche una modella e fotomodella professionista. E anche quest’anno come nella precedente edizione c’è anche un Mister, si chiama Andrea Ficcadenti 19 anni cintura nera di taekwondo. Studente d‘ingegneria biomedica all'Università degli studi di Palermo, ama leggere fare sport come Kick boxing, muaythay, jujitsu, pugilato, taekwondo, lotta greco romana. Il suo sogno è far parte del mondo della moda e dello spettacolo.

L'elezione è avvenuta domenica sera, presso l’Anfiteatro Villa A Mare di Terrasini in provincia di Palermo. Più di 80 concorrenti si sono sfidati durante le varie tappe estive per poter arrivare così alla fase conclusiva di questo concorso. Quaranta le finaliste che si sono contese l’ambito titolo della più bella della nostra città e in venti i ragazzi che hanno gareggiato per il titolo del mister più bello.

A presentare la kermesse insieme al patron e showman Christian Carapezza, è stata la splendida showgirl Carmen Russo insieme a Maurizio Midulla e Barbara Lipari.

Tanto spettacolo sul palco tra una sfilata ed un'altra, tanti artisti presenti, oltre la showgirl Carmen Russo ed il marito, il coreografo Enzo Paolo Turchi, sono stati presenti alla serata, direttamente dalla fortunata trasmissione Sicilia Cabaret Davide Tusa in arte Mago Plip, il barzellettiere Tony Carbone, i neo vincitori del Sicily Talent Show 2018 “Pepi & Sonia” ovvero Stefano Saccomanno e Sonia Marino, il trio dei I Volovers con il loro tributo a “Il Volo”, il duo alcamese Calandra e Calandra, la compagnia di danza Energydance di Enzo Paolo Turchi rappresentata per l’occasione da una loro coppia di ballo e ancora il gruppo hip hop Freestreets di Maurizio Asciutto della Universum Dance Studio di Palermo.

Inoltre una grande novità di quest’anno è stata la presenza dei “Kids” che, ha visto 20 finalisti di età compresa tra i 4 e i 10 anni, tra maschietti e femminucce, sfidarsi per garantirsi il titolo di “re e reginetta kids” della nostra città. I vincitori sono stati Samuel Biancucci e Aurora Ben Alì.

Si ringrazia: Comune di Terrasini; lo staff di parrucchieri di Pippo Piraino, di Daniele Badagliacca e Paolo Caruso, la truccatrice Loredana Castiglione e Alessandra Cipolla che con i loro staff hanno curerato il look dei ragazzi in gara; Sicuritalia e Triscele per la continua vigilanza sui nostri partecipanti; Martinez service audio e luci; Di Fulgo Autonoleggi; Bar Chantily di Palermo; Stock House Carini; Piante e Fiori G32; ViviSicilia di Angelo Marano per le riprese e i servizi tv e web; Suprema Boxe di Benny Cannata; Universum Dance Studio di Maurizio Asciutto; Fashion Models Group di Luca Rasa e Vanity Models di Francesco Pampa (agenzie moda partner della kermesse). Ed infine la Bonetti Eventi & Servizi di Carmelo Bonetti che, anche quest’anno ha curato ha omaggiato al termine della serata a tutti i presenti una torta tutta dedicata a Miss e Mister Città di Palermo 2018.

Una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni e patrocinata dal Comune di Terrasini, direzione casting di Barbara Lipari, direzione organizzativa ed artistica Christian Carapezza.

Ph. Daniele Benenati

