Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Club del Marketing e della Comunicazione: Danilo Arlenghi riconfermato Presidente

Il Consiglio Direttivo Nazionale del Club del Marketing e della Comunicazione (ClubMC) si è riunito, alla fine di dicembre 2021, nella sede di via Andrea Costa 7, a Milano, per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, riconfermando, all'unanimità, Danilo Arlenghi nel ruolo di Presidente Nazionale per i prossimi tre anni ( dal 2022 al 2024)

Il ClubMC vanta l'iscrizione di 42.600 manager di marketing e comunicazione di Aziende e Agenzie italiane ed internazionali su tutto il territorio nazionale con delegazioni regionali.

Sono stati riconfermati, inoltre, gli incarichi a Libero Fusi, come Vice Presidente Nazionale delegato al marketing, ( Presidente ) 4marketing.com – Società specializzata in web marketing e SEO automatizzato ed a Miriam Forte, Consigliere Nazionale e Presidente Sezione Lombardia (Titolare) Gruppo Miriam Forte Consulting -Telepromotion Service

Ecco le nuove nomine:

Camillo Pisano, Assistente alla Presidenza

(Editore) www.piaceridellavita.com e www.itinerarideisapori.it, esperto comunicatore, divulgatore enogastronomico, organizzatore di eventi

Luca Torno , Vice Presidente Nazionale Delegato alla Comunicazione

(Presidente) Royal Time – Agenzia specializzata in eventi, soluzioni innovative di comunicazione e di marketing – Concessionaria di pubblicità

Corrado Spedale , Direttore Generale, Consiglio Nazionale e Presidente Sezione Piemonte

(Titolare) Diretta Attiva – Progetti di Comunicazione e Promozione

Biagio Maimone, Segretario Generale, Capo Ufficio Stampa e Media Relation

(Titolare) Maimone Communication

Emanuele Mosca, Consigliere Nazionale e Responsabile Affari Legali

(Direttore) Dipartimento Scienze della Comunicazione Università MEIER

Pietro Cobor, Consigliere Nazionale e Responsabile Rapporti Istituzionali

Direttore www.agenziaomniapress.com

Nel corso del Consiglio Direttivo sono state pianificate alcune iniziative del Club per il prossimo anno 2022, tra cui gli eventi "Top Communication of the Year", "Ridere è Comunicare" e "Marketing del Cuore", oltre al nuovissimo ed innovativo progetto EdiNet ( Editorial Network), circuito con più di 140 quotidiani locali e siti on line distribuiti in ogni provincia italiana per favorire le attività di ufficio stampa e media relations di aziende ed agenzie e, inoltre, l’istituzione di una giornata nazionale dedicata al marketing ed alla comunicazione e la pubblicazione del Manifesto del Neo Marketing.

