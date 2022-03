elezioni amministrative 2022

Elezione Sindaco di Palermo, primo incontro pubblico con la cittadinanzala della candidata Rita Barbera

Rita Barbera candidata Sindaca di Palermo incontrerà i palermitani e le palermitane e sarà l’occasione per confrontarsi sui problemi reali della città e sulle possibili soluzioni.

Domenica 27 marzo, alle ore 11:00 presso il Parco Villa Tasca a Palermo Rita Barbera candidata Sindaca di Palermo incontrerà i palermitani e le palermitane e sarà l’occasione per confrontarsi sui problemi reali della città e sulle possibili soluzioni.

L’incontro di domenica sarà la prima occasione pubblica di confronto e di dialogo con la cittadinanza per la costruzione di un nuovo modo di pensare a una politica fatta di lavoro quotidiano, impegno e soprattutto di buona amministrazione.

“M’interessa e mi stimola – dichiara Rita Barbera – l’idea di contribuire a rendere la mia città un luogo dove i singoli cittadini, ciascuno nel proprio ruolo e nella propria posizione, si sentano tutelati da una guida attenta e sensibile ai propri bisogni”.

“Penso il futuro di Palermo – aggiunge Rita Barbera – con la sua storia, la sua bellezza, la sua umanità, come a quello di una città civile, ordinata e in cui sia bello vivere, che metta al centro il rispetto per tutti i cittadini, i valori del lavoro, della solidarietà, della giustizia sociale e della convivenza civile”.

