Politica

Elezioni, CasaPound presenta il programma elettorale a Palermo

Elezioni, CasaPound presenta il programma elettorale a Palermo sabato 24 alle 17:30 presso la sede cittadina di cortile Barcellona n.12.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2018 - 13:07:52 Letto 338 volte

Si terrà sabato 24 alle 17:30 presso la sede cittadina di cortile Barcellona n.12 la presentazione del programma elettorale di CasaPound, che dopo la raccolta di oltre 4000 firme in Sicilia ha centrato l’obiettivo di candidarsi in tutti i collegi della Camera e del Senato.

“A definirlo il programma elettorale più concreto di questa tornata è stato il rinomato Istituto Cattaneo - dichiara Vittorio Susinno, candidato capolista di CPI per il collegio di Palermo - lo esporremo in conferenza stampa alla presenza dei nostri candidati e di tutti i cittadini che vorranno conoscere le nostre idee per rimettere in carreggiata questo Paese”.

“Uscita dall’Unione Europea e dall’Euro, stop all’immigrazione, intervento dello Stato in campo industriale e commerciale sono solo alcuni dei temi trattati - continua l’esponente di CasaPound - Le proposte immediatamente realizzabili per tutelare le famiglie italianie in difficoltà? Mutuo sociale e Reddito Nazionale di Natalità, anche per scongiurare l’inevitabilità della sostituzione etnica paventata da Boldrini e Bonino”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!