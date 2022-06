Elio Giunta

Elio Giunta, una vita per la scuola

Domani, 18 giugno 2022 alle ore 9.30, si svolgeranno le esequie del prof. Elio Giunta presso la chiesa San Vincenzo de Paoli a Palermo.

di Sergio Longo | Pubblicata il: 17/06/2022 - 20:14:19 Letto 864 volte

Oggi mi è arrivata notizia della scomparsa di Elio Giunta (Palermo, 1930-Palermo 2022), poeta, romanziere, saggista, polemista e soprattutto professore di italiano nelle scuole secondarie. Insegnante di riferimento di moltissimi studenti ai quali lasciò un messaggio di indimenticabile purezza: "La vita dei tempi della scuola è il miglior tempo della vita, perché è quello delle buone e oneste intenzioni.

Allora si costituisce l'uomo, poi destinato a lottare e a compromettersi". In queste poche parole, a pensarci bene, è tracciato il destino di ciascuno di noi. Per Giunta la scuola doveva essere "zona franca" rispetto a quello che ci aspettava al di fuori di essa. Una corretta metodologia all'uso dell'esercizio critico, mai fine a se stesso, doveva servire ad aprirci gli occhi per far fronte adeguatamente alle insidie della vita reale. E la vita reale riviveva nelle indimenticabili lezioni sul Gattopardo, e quindi sul gattopardismo che gli dava la stura per farci entrare nelle pieghe della storia spicciola e maleodorante dei giorni nostri. Odiava le lobbies degli intellettuali palermitani. Non ne fece mai parte e visse nella sua città sostanzialmente incompreso (o forse troppo compreso), e pertanto isolato dal pensiero dominante.

Molto diverso dal polemista era invece il poeta e romanziere per il quale il contesto sociale non rappresentava più l'agorà dei conflitti umani bensì una semplice scenografia all'interno della quale i sentimenti personali stanno ben al di sopra della temperie storica in cui vengono espressi, e divengono quindi astorici, immutabili e pertanto eterni. Il titolo del romanzo d'addio,"Accadeva nel Sessantotto", è particolarmente esplicativo di questa poetica, discutibile

ma di assoluta onestà intellettuale. Riposi in pace, Professore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!