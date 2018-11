emergenza acqua ospedali

Emergenza acqua a Palermo, rifornimento regolare per gli ospedali tramite autobotti

Tutti gli ospedali cittadini sono regolarmente riforniti di acqua potabile. Lì dove non sono sufficienti le riserve proprie, Amap sta garantendo approvvigionamento tramite autobotti.

06/11/2018

"La chiusura delle scuole, così come deciso oggi in Prefettura - afferma il Sindaco - serve anche a ridurre temporaneamente il prelievo dalla rete, proprio per favorire una maggiore disponibilità di acqua per tutti i siti sensibili, soprattutto gli ospedali, in questo momento difficile."

Orlando esprime anche "un profondo ringraziamento per tutti i lavoratori e la dirigenza della nostra azienda Amap.

Avere la gestione pubblica dell'acqua vuol dire proprio questo: massimo impegno e dedizione per dare risposte ai cittadini nei momenti di emergenza, vuol dire dare priorità alla città e non al profitto."

