Emergenza acqua, ripristinato funzionamento parziale acquedotto Jato: mappa zone di Palermo

Amap informa che dalla serata di ieri 7 novembre è stato ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato.

08/11/2018

Amap informa che dalla serata di ieri 7 novembre è stato ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato. Dopo avere effettuato i necessari controlli di qualità, è stata immediatamente ripristinata la fornitura per l’Aeroporto Falcone – Borsellino, mentre nelle prossime ore saranno ripristinate, in misura ridotta, le consegne per i comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Palermo.

E’ prevista per la tarda serata odierna l’entrata a pieno regime dell’acquedotto Jato, a seguito della quale, saranno progressivamente riattivate le consegne ai rimanenti comuni della fascia costiera Ovest: Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini.

Non si rilevano variazioni sulle condizioni di elevata torbidità che impediscono il prelievo delle acque dagli invasi Rosamarina e Scanzano ed il funzionamento a pieno regime del potabilizzatore Risalaimi.

Situazione delle reti di distribuzione:

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA OVEST

Erogazione idrica riattivata:

Aeroporto falcone borsellino

Erogazione idrica in fase di riattivazione:

Capaci

Isola Delle Femmine

Carini (zona Villagrazia, Corso Italia)

Erogazione idrica in fase di regolarizzazione nelle prossime 24 ore

Balestrate

Trappeto

Cinisi (non gestito da Amap)

Terrasini (non gestito da Amap)

COMUNE DI PALERMO

Erogazione idrica in fase di riattivazione (zona NORD):

Arenella

Vergine Maria

Mondello

Partanna

Zen

Pallavicino

S. Lorenzo

Strasburgo

Cruillas

Libertà

Monte Pellegrino

Boccadifalco-Baida

Borgo Molara

Uditore

Borgo Nuovo

Zone con lievi disagi:

Centro Storico (Monte di Pietà – Palazzo Reale)

Stazione

Politeama

Roccella

Ciaculli

Zisa

Cep

Bonagia-Falsomiele

Possibili disagi nelle prossime 24 ore:

Zona Oreto – Policlinico

Centro Storico (Castellammare – Tribunali)

Riattivazione erogazione turnata a partire dalla serata:

Brancaccio-Settecannoli

Bandita-Favara-Gallett

Villagrazia

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA EST

Erogazione idrica INTERROTTA DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 24 ORE:

Ficarazzi

Villabate

Erogazione idrica ridotta:

Casteldaccia

Santa Flavia

Bagheria (non gestita da Amap)

ULTERIORI CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA GESTITI DA AMAP

Lercara Friddi: erogazione ridotta alle utenze cittadine servite dal serbatoio S. Rosalia.

