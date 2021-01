emergenza Cimiteri

Emergenza Cimiteri a Palermo, Comune prenota ''mille loculi'' al Sant'Orsola

Il Sindaco Orlando dispone la predisposizione di due ordinanze per fronteggiare l'emergenza cimiteriale.

"A seguito della odierna valutazione fatta con il Segretario Generale ed il Capo di Gabinetto ed alla luce della recente circolare Ministero della Salute dell'11 gennaio ho disposto la predisposizione di una ordinanza che dia seguito alla disponibilità dell’Ente Camposanto di Santo Spirito di mettere a disposizione numerosi loculi per superare l’attuale emergenza ed una ulteriore ordinanza per la riduzione da 30 a 25 gli anni del termine di decadenza di concessioni cimiteriali nel Cimitero dei Rotoli.

Due provvedimenti che si aggiungono agli altri già varati negli ultimi mesi e che hanno reso possibile la sepoltura e la tumulazione di oltre 1.600 defunti e mentre procedono tutte le altre operazioni relative al pieno utilizzo delle aree degli altri due cimiteri a gestione comunale.

Ricorrendo a tutti gli strumenti normativi ordinari e straordinari legati all'emergenza Covid, proseguono intanto le operazioni per l'acquisto di 400 loculi prefabbricati da collocare ai Rotoli in base a progetto già approvato dalla Sovrintendenza, oltre quelle legate al "revamping" del vecchio forno crematorio e la progettazione del nuovo ed infine la progettazione d'intesa con tutti gli enti competenti, per l'ulteriore collocazione di loculi prefabbricati i Rotoli.

Ho da ultimo sollecitato che si provveda quanto più rapidamente possibile a completare le procedure di collaudo delle opere, già realizzate, per la sicurezza delle aree cimiteriali alle pendici di Monte Pellegrino.

Infine, sono in corso le attività necessarie per individuare nuove aree per eventuale cimitero o deposito provvisorio, ai sensi della circolare del Ministero della Salute.

Infine restano valide le disposizioni per garantire ai cittadini che optassero per tale scelta per i propri defunti, la totale gratuità delle operazioni di trasporto e cremazione".

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando in merito ai provvedimenti dell'Amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza cimiteriale.

