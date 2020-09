cimiteri

Emergenza cimiteri a Palermo: Sit-in di protesta della Lega ai Rotoli

Sit-in di protesta della Lega stamani davanti all'ingresso del cimitero dei Rotoli di Palermo.

13/09/2020

"Tanta gente stanca di questa amministrazione Orlando - dice il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda -. A cosa serve continuare a fare ordinanze, siamo alla quinta, e non è giusto neanche scaricare tutte le responsabilità ai dipendenti del cimitero. È chiaro che manca una visione progettuale sul come operare. Non è bastato silurare l'assessore".

"La situazione dei Rotoli è diventata il simbolo della sofferenza di questa città, a causa di una persona che ormai non ha più completamente il polso della situazione - prosegue -, Orlando dovrebbe vergognarsi di essere il primo cittadino di una città che non riesce a seppellire i propri morti. Esattamente come sì dovranno vergognare quei consiglieri comunali che, domani, non voteranno la sfiducia al sindaco Orlando e continueranno a permettere che Palermo resti in fondo a tutte le classifiche sulla qualità della vita".

