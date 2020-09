cinghiali a Palermo

Emergenza cinghiali a Palermo, M5S: ''Sindaco adotti provvedimenti urgenti e attivi numero verde''

Numerose segnalazioni da parte dei residenti di avvistamenti di cinghiali per le strade pubbliche cittadine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2020 - 16:38:21 Letto 409 volte

"In queste settimane sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei residenti di avvistamenti di cinghiali per le strade pubbliche cittadine. I cinghiali in questo periodo sconfinano alla ricerca di cibo che spesso trovano in prossimità di cassonetti per la raccolta di rifiuti e chiaramente costituiscono un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini. Abbiamo chiesto al sindaco di Palermo di emettere provvedimenti urgenti per mitigare la presenza di questi animali all’Arenella, Addaura, Vergine Maria, così come la rimozione dei rifiuti abbandonati in strada, evitandone la tracimazione dai cassonetti stradali. Inoltre, abbiamo chiesto anche l’attivazione di strumenti di segnalazione a disposizione dei cittadini tramite whatsApp o telegram per segnalare eventuali avvistamenti di cinghiali e creare un sistema di monitoraggio comunale".

Lo dichiarano il consigliere comunale Antonino Randazzo e il consigliere di Circoscrizione Giovanni Galioto del Movimento 5 Stelle.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!