Emergenza coronavirus: rinviata la gara podistica ''Corri StraPapà''

Emergenza coronavirus: rinviata la gara podistica ''Corri StraPapÓ''

Per motivi di sicurezza legati all'attuale emergenza coronavirus gli organizzatori della StraPalermo - Corri StraPapÓ hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la gara podistica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2020 - 10:21:43 Letto 383 volte

Per motivi di sicurezza legati all'attuale emergenza sanitaria che coinvolge tutto il territorio nazionale, gli organizzatori della StraPalermo - Corri StraPapà hanno deciso di rinviare a data da destinarsi sia la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, prevista per la giornata di oggi, sia la stessa gara podistica. A seguire il comunicato a cura dell'ufficio stampa di ACSI Sicilia Occidentale.

"Abbiamo seguito giornalmente l’attuale situazione sanitaria, consapevoli che le migliori energie del Paese sono al lavoro senza sosta per affrontare e risolvere l’emergenza sanitaria italiana legata al Coronavirus.

La StraPalermo – Corri StraPapà è stata concepita, dalla sua nascita, come una grande festa della città di Palermo, un momento di aggregazione, felicità e gioia.

La salute di ogni cittadino va salvaguardata sopra ogni altro interesse e, ringraziando tutti coloro i quali si trovano impegnati in prima linea, in questo momento di grande preoccupazione, ci sembra opportuno rinviare la nostra iniziativa di sport e solidarietà a data da destinarsi.

Ribadiamo a tutti l’importanza di seguire le norme precauzionali, indicate dalle Autorità competenti nazionali, per contenere la diffusione del contagio, con l’augurio che tale situazione possa al più presto essere risolta.

Sarà nostra cura comunicare la data dell’edizione 2020 ed invitarvi ancora più numerosi al momento di sport ed aggregazione che vede protagonista la città di Palermo, ricreando quel clima sportivo brioso e festoso tipico della nostra manifestazione."

