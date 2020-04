volontariato

Emergenza Coronavirus, Toyota insieme alla Croce Rossa Italiana

Messa a disposizione una flotta di veicoli per l'attività di volontariato delle Croce Rossa Italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2020 - 09:48:38 Letto 367 volte

Le aziende del gruppo Toyota in Italia vogliono testimoniare la propria vicinanza alla popolazione Italiana e a tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati nella lotta contro la diffusione del COVID-19.

Grazie al supporto della propria rete di Concessionarie, il gruppo Toyota ha deciso di fornire il proprio contributo concreto, mettendo a disposizione della Croce Rossa Italiana, una flotta di veicoli da utilizzare fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

Oggi venerdi 24 Aprile la Toyota R.Motors ha consegnato la sua Ch-r al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana che sarà utilizzata dai volontari per i servizi di sostegno alla popolazione in questo momento così difficile. I veicoli verranno utilizzati per alcune attività di assistenza sanitaria domiciliare e per la consegna di medicinali e beni di prima necessità, per garantire soccorso, supporto logistico, sanitario, psicologico e il trasporto in sicurezza dei casi che necessitano ospedalizzazione o assistenza domiciliare. CRI ha deciso di trasformare questo momento di emergenza del Paese nel "Tempo Della Gentilezza”, intensificando tutti i servizi sul territorio nazionale dedicati a sostenere le persone più vulnerabili.

"Anche se in un contesto di alta criticità delle ns. Aziende - ha commentato Iolanda Riolo, titolare della Toyota R.Motors - ho sentito di interpretare il sentimento di tutti i miei collaboratori, clienti e PARTNERS commerciali e tutti quelli che insieme a noi ed attorno a noi stanno vivendo la drammaticità del momento...questo sarà il ns. piccolo gesto, simbolo della ns. cultura aziendale che esprime la solidarietà all'interno ma anche all'esterno, perchè ciascuno deve fare la sua parte. Anche se con un piccolo gesto."

