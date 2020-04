coronavirus

Emergenza Covid-19, il Comune di Palermo ha attivato un conto corrente per le donazioni

Il Comune di Palermo ha attivato un Conto corrente dedicato a quanti volessero contribuire a sostenere l'impegno dell'Amministrazione per affrontare l'emergenza Covid-19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2020 - 16:50:18 Letto 405 volte

Il Comune di Palermo ha attivato un Conto corrente dedicato a quanti volessero contribuire a sostenere l'impegno dell'Amministrazione per affrontare l'emergenza Covid-19.



Si tratta di un conto corrente straordinario, le cui entrate saranno destinate agli interventi di solidarietà alimentare rivolti alla popolazione.



Si precisa che per ricevere bonifici esteri da paesi rientranti nel sistema SEPA è sufficiente il codice IBAN mentre per i bonifici provenienti da paesi al di fuori del sistema SEPA è necessario aggiungere all’IBAN il codice BIC.

Il conto, acceso presso il Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

IBAN: IT29E0100504600000000011072

Intestato a: Comune di Palermo - Emergenza Covid19

BIC : BNLIITRRPAX

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!