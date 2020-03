coronavirus

Emergenza covid-19, ricetta ora via mail o whatsapp

Addio alla ricetta medica, ora basta una email o un whatsapp.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2020 - 15:59:10 Letto 553 volte

Un modo per semplificare tutto in questo momento di grande caos. Addio alla ricetta medica, ora basta una email o un whatsapp. L’emergenza coronavirus dà un’accelerata alla semplificazione burocratica digitale, eliminando il promemoria cartaceo per chi si reca in farmacia per le medicine. Lo ha deciso un’ordinanza della Protezione Civile per evitare ulteriormente che la gente esca di casa.

Ma come funziona? «Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore», si legge nell’ordinanza della Protezione civile, «l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica». La dematerializzazione delle ricette «è tecnicamente possibile già da oggi» 20 marzo, ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. «I medici possono già dare un codice ai propri pazienti».

Il «Numero di ricetta elettronica» può essere trasmesso:

in allegato a un messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO); con SMS, Whatsapp o con qualsiasi altra applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; tramite comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!