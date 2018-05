rifiuti

Emergenza rifiuti e sensibilizzazione, sabato 26 maggio convegno organizzato dal Movimento Cinque Stelle

Obiettivo dell'iniziativa rendere più consapevoli i cittadini di diritti e doveri nella sfera ambientale, per esercitarli attivamente e rendere Palermo sostenibile

Pubblicata il: 24/05/2018

Rendere più consapevoli i cittadini sui propri diritti e doveri nella sfera ambientale, per rendere Palermo più vivibile e sostenibile nel futuro prossimo: questa la finalità del convegno "Il rifiuto è una risorsa.. Differenziamoci" in programma sabato 26 maggio 2018, dalle 10 alle 13, presso il Lavatoio comunale di via Germanese a Brancaccio. Il convegno è organizzato dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo e dal gruppo M5S della seconda circoscrizione.

"Nell'ambito della realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e della piena consapevolezza dei diritti della cittadinanza in tutte le forme in cui si realizzano - introduce l'iniziativa il Movimento - il convegno mira a sollecitare i cittadini e la società civile alla riflessione sui problemi ambientali e promuovere, nei cittadini, comportamenti più corretti e rispettosi dell’ambiente, per garantire un futuro sviluppo sostenibile della città di Palermo".

