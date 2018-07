donazioni di sangue

Emergenza trasfusioni, domani alla Questura di Palermo sarà possibile donare il sangue

L'iniziativa è stata curata in collaborazione con l'azienda ''Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2018 - 13:47:18 Letto 343 volte

Raccolta straordinaria di unità di sangue a opera della Questura di Palermo.

L'iniziativa è stata curata in collaborazione con il Dipartimento Ematologia e Malattie Rare dell'azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello”, per far fronte all'emergenza trasfusioni a vantaggio di pazienti affetti da emoglobinopatie come la talassemia.

A tal proposito, domani mercoledì 25 luglio dalle 8 alle 13, sarà presente un'autoemoteca nell’area antistante la sede della Questura, in piazza Vittoria. Il veicolo sarà a disposizione dei cittadini e dei poliziotti che volessero compiere una donazione di sangue.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!