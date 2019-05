Giovanni Falcone

Emozioni e ricordi per l'80° non compleanno di Giovanni Falcone

Lunedì 20 maggio No Mafia Memorial partecipa a Emozioni e ricordi per l'80° non compleanno di Giovanni Falcone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2019 - 11:50:20 Letto 358 volte

Lunedì 20 maggio No Mafia Memorial partecipa a Emozioni e ricordi per l’80° non compleanno di Giovanni Falcone che si svolgerà alle ore 19,00 a Palermo in Piazza della Memoria.

Nel corso della serata, organizzata dalla Sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati, si alterneranno testimonianze, riflessioni e momenti di spettacolo introdotti da Pasquale Grasso e Giovanna Nozzetti, rispettivamente Presidente nazionale e distrettuale della A.N.M.

Interverranno il Direttore di Rai Sicilia Salvatore Cusimano, il sociologo Antonio La Spina, il magistrato Alfredo Morvillo e Umberto Santino, Presidente del Centro Impastato.

No Mafia Memorial presenterà le sue attività con brevi interventi in video di alcuni dei suoi testimonial: Sergio Castellitto, Moni Ovadia, Simona Molinari, Andrea Purgatori e Alberto Barbera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!