Entro marzo l'apertura di sportelli INPS presso la prima, seconda e quinta Circoscrizione

Sono terminati i sopralluoghi propedeutici presso gli uffici delle Circoscrizioni, nei quali nelle prossime settimane saranno allestiti altri tre sportelli decentrati dell'INPS, presso la prima, seconda e quinta Circoscrizione.

Dopo l'avvio degli sportelli nella VI e VII Circoscrizione a settembre, sarà ora il turno della I circoscrizione (Piazza Giulio Cesare), II (via Padre Spoto) e V (Largo Pozzillo).



Dopo piccoli lavori di sistemazione degli spazi, gli sportelli apriranno al pubblico entro la fine di marzo.



L'iniziativa prende spunto da un provvedimento, approvato con delibera di Giunta comunale lo scorso mese di giugno, che – partendo da una

precisa richiesta dell’INPS - prevede la concessione a titolo gratuito dei locali comunali per la durata di otto anni, eventualmente rinnovabili, mentre gli oneri connessi alla ristrutturazione, all'arredo e alla funzionalità degli spazi, saranno a carico dell'Istituto.



Presso questi sportelli di front-office, gli utenti dell'Istituto potranno ricevere informazioni e svolgere pratiche che normalmente richiederebbero di recarsi presso la sede centrale di via Laurana.



Nei prossimi giorni, personale dell'Amministrazione e dell'INPS proseguiranno i sopralluoghi per individuare ulteriori spazi da poter destinare a questo utilizzo nella III, IV e VIII Circoscrizione.

