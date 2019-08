monologo

Epica fa rima con pop: Fabio Guglielmino presenta ''Il destino di Enea''

Fabio Guglielmino presenta il clip video ''Il destino di Enea'' monologo tratto dallo spettacolo ''Epica fa rima con Pop''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/08/2019 - 10:34:49 Letto 355 volte

Fabio Guglielmino presenta il clip video "Il destino di Enea" monologo tratto dallo spettacolo "Epica fa rima con Pop".



Padre e figlio, figlio e padre, Enea è costretto ad emigrare e affrontare le onde del Mediterraneo per compiere il suo destino. Enea è infatti destinato a vivere, e per questo diversi popoli, su tutti i Romani, cercano nella letteratura d’intestarsene la genitorialità per elevarne le origini. È così che nasce l’"Eneide" di Virgilio.



Guglielmino, in questo breve monologo teatrale, fa emergere l’insofferenza di un profugo che perso tutto, che deve attraversare il mare per cercare una terra promessa - qualsiasi essa sia - e critica l’uomo di oggi che paragona questi viaggi della speranza in crociere del Mediterraneo. Un tema così antico eppure così attuale. Enea ci rimprovera questa perdita di umanità: in fondo lui è un semidio e avrebbe preferito la gloria all’eternità.

Il monologo è parte integrante del progetto "Epica fa rima con pop" che porta alla luce in chiave moderna Manie ed Eroi di ispirazione classica.



Già online sul suo canale Youtube il monologo di Achille. A settembre Fabio sarà impegnato in una mini tournee in Germania, ed è prevista l’uscita dei primi brani singoli che comporranno il suo nuovo disco.

Il monologo di Enea è scritto da Fabio Guglielmino, l’attore è Giuseppe Mangano, le riprese e il montaggio di Marco Guglielmino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!