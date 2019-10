Rischio povertą

Esclusione sociale e non autosufficienza: confronto tra sindacati e associazioni a Terrasini

Rischio povertą, esclusione sociale e non autosufficienza: gli assessori Razza e Scavone e l'associazionismo del territorio a confronto con la Cisl Sicilia sulla nuova frontiera del welfare, l'8 ottobre a Terrasini.

04/10/2019

La Sicilia è tristemente sul podio per la percentuale di rischio di esclusione sociale, pari al 52%. In altre parole, in questa regione per metà della popolazione è dietro l’angolo una condizione di estremo disagio sociale, culturale ed economico. Le risorse economiche per invertire la tendenza sono disponibili, ma la volontà politica e la strategia d’insieme quali sono? Questo il quesito al centro del convegno “Rigenerazione e responsabilità: un nuovo welfare per lo sviluppo della Sicilia”, organizzato dalla Cisl Sicilia per il prossimo 8 ottobre, dalle ore 10, al museo regionale “Palazzo d’Aumale” a Terrasini.

Nel corso della conferenza verrà illustrato lo stato dell’arte del welfare nell’isola, dalla disamina dei dati relativi alla povertà, alla marginalità sociale e alla non autosufficienza alle dotazioni finanziarie a oggi inutilizzate. Al convegno saranno presenti tutti i principali soggetti attivi nell’ambito del welfare in Sicilia.

Interverranno: Ruggero Razza e Antonio Scavone, assessori regionali alla Salute e alla Famiglia, Monsignor Giuseppe Pennisi, arcivescovo di Monreale, Paolo Amenta, vice presidente Anci Sicilia, Girolamo Marcantonio, vicedirettore regionale Caritas Sicilia, Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e Leonardo Becchetti docente all’Università di Tor Vergata a Roma.

Della Cisl interverranno: Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia, Alfio Giulio, segretario generale Fnp Cisl Sicilia, Giuseppe Gallo, presidente Fondazione Tarantelli, Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia, Gigi Bonfanti, segretario generale Fnp Cisl e Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl.

