Il Cas ha predisposto un piano per agevolare la viabilitÓ sulle autostrade siciliane

Countdown scattato per le festività pasquali anche sulle autostrade siciliane.

Il Cas ha predisposto un piano per agevolare la viabilità e sei postazioni mobili, dislocate nei tratti più trafficati, per garantire assistenza agli automobilisti in caso di necessità. Per l’intero periodo, da oggi e fino al lunedì di Pasquetta, sono stati sospesi o provvisoriamente rimossi i cantieri per rendere più scorrevole la circolazione e, in alcuni tratti, sono stati spostati sia i restringimenti e le deviazioni.

In particolare, saranno effettuati i seguenti interventi di pulizia delle gallerie Telegrafo sulla Palermo-Messina in direzione Messina; pulizia dell'intera tratta da Boccetta allo Svincolo Giostra, collocazione di un mezzo mobile attrezzato, in area svincolo Giostra, per gli eventuali immediati interventi da effettuare. “Quest’anno – ha affermato il direttore generale del Cas, Leonardo Santoro – d’accordo con gli Uffici Tecnici e la Polstrada ho ritenuto di proporre - al consueto piano per il periodo Pasquale di assistenza agli utenti - anche la realizzazione di 6 postazioni mobili per la distribuzione di acqua e di quant’altro ritenuto utile agli utenti, in collaborazione con il dipartimento regionale della Protezione Civile".

Le postazioni proposte, dovrebbero essere istituite a Buonfornello e Villafranca Tirrena per l’A20; a Messina Tremestieri, Svincolo di Taormina e Barriera di Catania per l’A18 e allo Svincolo di Noto per la circolazione dei 45 km da Cassibile a Rosolini della autostrada Siracusa-Gela.

