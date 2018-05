genitorialità

Essere genitori nell'età infantile e adolescenziale, il 14 maggio incontro all'ospedale Cervello

L'evento vedrà la partecipazione di esperti e medici provenienti da tutta Italia per parlare della genitorialità in relazione ai vari aspetti della salute e della medicina

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2018 - 12:16:13 Letto 351 volte

Essere genitori nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza non è un compito facile, quasi un lavoro a tempo pieno, ed è fondamentale saper essere presenti e prendersi cura dei bisogni dei figli dal punto di vista fisico e mentale. Saranno questi i temi di fondo affrontati lunedì 14 maggio a partire dalle 8 nell’aula magna “Vignola” dell’ospedale Cervello, per l’incontro “Fragilità e resilienza della competenza genitoriale nelle condizioni di rischio”.

Un evento organizzato, in occasione della 14^ giornata del Bambino, dell’Adolescente e delle Famiglie dalla Società italiana di psicologia pediatrica, in partnership con l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, con l’Istituto Europeo per il disagio e la prevenzione evolutivo educativa (Ledpe-Palermo) e con il patrocinio scientifico dell’Ordine regionale degli Psicologi. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e medici provenienti da tutta Italia per parlare della genitorialità in relazione ai vari aspetti della salute e della medicina.

“Una giornata di riflessione sulla competenza genitoriale – sottolinea la professoressa Giovanna Perricone, presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica – per evidenziare la sua importanza per lo studio e l’intervento della Psicologia pediatrica. Una competenza, quella genitoriale, che assume il profilo di un fenomeno sociale oltre che costituire ambito privilegiato dell’azione psicologica nell’area materno-infantile. Tale competenza risulta fondata sul prendersi cura dei bisogni del figlio, a partire da un’analisi della domanda che va contestualizzata rispetto alla specificità della traiettoria evolutiva dei bisogni stessi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!